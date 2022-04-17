Мэрия Челнов выразила соболезнования в связи со смертью Искандара Галимова

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, заместитель главы администрации Ирина Сагидуллина, руководитель исполкома Фарид Салахов, коллектив Горсовета выразили соболезнования родным и близким главы Центрального района города Искандара Галимова.

«Искандар Нургалямович был известен как ответственный и мудрый руководитель, человек с активной жизненной позицией, обладающий сильным и целеустремленным характером. Его самоотверженный труд был примером добросовестной и честной работы на благо челнинцев», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что он навсегда останется в памяти настоящим профессионалом с богатым жизненным опытом.

«Он был не только талантливым управленцем, но и порядочным, отзывчивым и доброжелательным человеком. Мы навсегда сохраним светлую память об Искандаре Нургалямовиче в наших сердцах. Сил и терпения всем родным, близким, чтобы пережить это трудное время потери», — сказано в соболезновании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Искандар Галимов погиб на Камчатке во время Авачинского марафона.