В Челнах пройдет сбор средств на восстановление мозаичной скульптуры «Метеорит»

В рамках фестиваля современного искусства ЯR-Арт на площади Азатлык состоится благотворительный сбор средств на восстановление мозаичной скульптуры «Метеорит» скульптора Ильдара Ханова. Акция пройдет на площадке движения «Том Сойер Фест» с 17:00 до 19:00.

Проект «Том Сойер Фест» направлен на поддержку реставрации памятников и культурного наследия города. Посетители смогут не только сделать пожертвование, но и принять участие в специальных лекториях о творчестве Ильдара Ханова. Руководитель проекта Любовь Егорычева, эксперт лаборатории арт, сопровождает участников в создании и восстановлении арт-объектов.

Скульптура «Метеорит» – монументальное произведение, созданное братьями Ильдаром и Ильгизом Хановыми в 1981 году из бетона и смальты. Первоначально она находилась в чаше фонтана перед гостиницей «Татарстан», а в 2014 году была перенесена к зданию Центральной библиотеки имени Мусы Джалиля.

Высота скульптуры – 4 метра, ширина – почти 2,5 метра. По словам автора, прототипом послужил настоящий обломок метеорита. В композиции ощущается влияние мексиканского художника Давида Сикейроса и космических мотивов.

В 2022 году скульптура была признана объектом, требующим реставрации. С мая 2025 года волонтеры «Том Сойер Феста» приступили к восстановительным работам: фиксации цвета и размеров кусочков смальты, а также очистке поверхности от старой краски.