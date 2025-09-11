В Автограде появится новый арт-объект «Челны смогли – и ты сможешь»

13 сентября на площади Азатлык с 12:00 стартует фестиваль современного искусства «ЯR-Арт». Его главной темой станет творчество, вдохновленное национальной и городской культурой. Фестиваль задуман как площадка для молодежи, где каждый сможет проявить себя и предложить новые идеи для развития городской среды. Об этом на онлайн-пресс-конференции рассказала начальник Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.

Одним из ключевых событий станет презентация нового арт-объекта – вывески с надписью «Челны смогли – и ты сможешь», созданной специально участниками фестиваля.

В течение дня фестиваль будет работать на 10 площадках:

Образовательный квартал – открыт для всех гостей и участников фестиваля;

Медиаискусство – выставка работ участников лаборатории «Фотоискусство» и «Видео-арт»;

Театральная – перформансы, выступления молодежных театральных коллективов и показ театральной культуры;

Мода – презентация модной коллекции, разработанной участниками проекта;

Выставка изобразительного искусства;

Музыка;

Хореография – танцевальные баттлы и выступления хореографических коллективов;

Арт-маркет;

Главная сцена – гала-концерт финалистов лабораторий и выступления хедлайнеров фестиваля.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане».