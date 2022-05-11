В Челнах продолжает снижаться заболеваемость по коронавирусу

В Набережных Челнах продолжает падать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю зафиксировано 102 случая — это на 26 меньше, чем за предыдущий семидневный период. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель городского отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

С начала пандемии в Челнах зарегистрировано более 16,3 тыс. случаев Covid-19, показатель по заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 3208,5, что на 18% ниже республиканского значения. При этом Бариев предостерег, что «коронавирус в городе никуда не ушел».

«Все мероприятия, посвященные майским праздникам, прошли без эксцессов и осложнений. Продолжается работа по оценке пришкольных лагерей, загородных учреждений для проведения летней оздоровительной кампании 2022 года. Выездные проверки продолжаются в образовательных организациях и дошкольных учреждениях города», — отчитался Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, поручил более тщательно подготовить загородные и пришкольные лагеря к приему детей, обратить внимание на вопросы питания и размещения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после праздников в России госпитализировали более 1 тыс. пациентов с коронавирусом.