Имена благотворителей на строительство мечети «Джамиг» в Челнах будут высечены на камне

Имена благотворителей, помогавших строить мечеть «Джамиг» в Набережных Челнах, будут высечены на камне и выставлены на всеобщее обозрение на соборной площади. Благотворители жертвовали на строительство культового здания денежные средства, строительные материалы, некоторые участвовали в стройке лично. Об этом пишут «Челнинские известия».

Руководитель Фонда финансовой поддержки строительства мечети «Джамиг» Уел Хусаинов отметил, что после того как мечеть начала принимать четкие очертания, люди и компании стали больше обращать на нее внимания и делать больше пожертвований. Поступления приходят даже из других регионов страны.

Ряд предпринимателей предлагают помощь своей продукцией. К примеру, на днях бизнесмен выразил желание сделать витражи для мечети.

Работа над концепцией оформления сооружения продолжается. Рассматриваются различные варианты — и дорогостоящие, и попроще. Совершенно точно, что в ней найдет свое отражение идея мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева — высечь на камне имена всех жертвователей. «Она обязательно будет воплощена в жизнь», — заверил Уел Хусаинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2018-2021 годы на расчетные счета поступило более 105 млн рублей. За девять месяцев этого года сумма уже превысила объем средств, полученный в прошлом году, за который было перечислено почти 46 млн рублей.