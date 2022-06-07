В Челнах приступают к очистке дна реки Мелекески

В ближайшие дни в Набережных Челнах начнутся работы по очистке дна реки Мелекески. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

По информации издания, специалисты уже готовят спецтехнику и оборудование для откачки ила. Нерестовый период на территории Татарстана завершился 5 июня, и теперь препятствий для работ нет.



В 2022 году начнет реализовываться первый этап очищения дна. Рекультивация охватит 1,45 километра в районе Нижнекамского водохранилища — от мечети «Таубэ» до угла дома 10/70.

Как сообщал ранее «Татар-информ», необходимые средства поступают из федерального бюджета. Часть денег, 83 млн рублей, предполагается освоить уже в этом году, еще примерно столько же — в 2023-м. Финансирование выделяется благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» (национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

Акваторию планируется очистить от береговой растительности — камыша, рогоза, кустов и деревьев малоценных пород. С дна реки уберут ил, которым затем заполнят геотубы. Для этого применят специальное оборудование — земснаряд-амфибия Watermaster Classic IV.

В составе местного ила уже обнаружены биогумус и торф, который пригодится челнинскому «Горзеленхозу» для подкормки растений, отмечает издание.

Уже разработан проект для осуществления второго этапа работ протяженностью 3,3 километра — от дома 10/70 до Казанского проспекта. Работы здесь оцениваются в 313 млн рублей.