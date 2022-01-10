На первый этап очищения дна Мелекески будет направлено 83 млн рублей

В Набережных Челнах в этом году начнется очистка дна реки Мелекеска в районе Нижнекамского водохранилища. Протяженность участка составит 1 450 метров. Программа рассчитана на два года. Об этом на аппаратном совещании в Челнах сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Реализация проекта стала возможной благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Общая стоимость работ составляет 164 млн рублей. В этом году необходимо выполнить работы на сумму 83 млн рублей — это средства из бюджета России», — отметил спикер.

Салахов также добавил, что по заказу исполкома для включения в программу «Экология» разработан проект очистки городского русла реки Мелекески протяженностью 3 350 метров. Стоимость работ в этой части составляет 313 млн рублей.

Кроме того, на сегодняшний день исполком ведет подготовку проектно-сметной документации для строительства двух локально-очистных сооружений. Оба расположены на набережной Тукая. По одному проекту стоимостью 270 млн рублей получено положительное решение.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.