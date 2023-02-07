В Челнах при уборке дорог перешли на соль

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В Набережных Челнах после жалоб горожан на обильное использование противогололедных реагентов и песко-соляных смесей дорожники перешли на соль. В основном, вещество применяется на пешеходных дорогах и тротуарах — там, где невозможно применить технику и ручной труд.

Директор предприятия автомобильных дорог Марат Анисимов сообщил, что реагенты сейчас не используются, так как наледи нет и необходимость в этом тоже отпала.

«Снега нет, уменьшилось количество используемой техники. В смену выходит до 110 единиц спецтехники, от 80 человек рабочих. Сухая дорога, сухой асфальт», — сообщил он.

Ранее мэр города Наиль Магдеев призвал при уборке территорий беречь отремонтированное в рамках республиканской программы «Нашего двора» имущество. Он отметил, что иногда ковшом экскаватора бывает повреждено асфальтовое покрытие или сдвинуты крышки колодцев.

«Двор убираем — не Берлин берем! Не геройство какое-то! Аккуратно надо работать и по бордюрам, и по свежему асфальту, который уложили летом. Клыки у экскаватора достаточно острые. При неумелом использовании можно повредить покрытие. Предупредите всех, чтобы неожиданностей для УК не было. Каждый год программа „Наш двор“ не будет реализовываться», — отметил Магдеев.

Ранее Наиль Магдеев предложил горожанам выбрать между мокрой обувью от реагентов и жизнью людей.