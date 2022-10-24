Магдеев предложил отменить налог на имущество мобилизованных челнинцев

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил отменить налог на имущество мобилизованных граждан. Такое решение он озвучил на аппаратном совещании в Автограде.

«Если гражданин, житель нашего города, призван в рамках частичной мобилизации, то по итогам 2022 года он освобождается от уплаты имущественного налога. Это налог, зачисляемый в местный бюджет, это полномочия муниципалитета», — отметил градоначальник.

Планируется, что его предложение обсудят на ближайшем заседании депутатов.

Магдеев также отметил, что муниципалитет организовал бесплатное питание для детей военнослужащих, освободил семьи от платы за дошкольное и дополнительное образование.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованных в Татарстане освободят от уплаты транспортного налога.