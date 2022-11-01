В Челнах появится яблоневая аллея вдоль новой дороги

Фото: https://t.me/chelnylife/

В Набережных Челнах на разделительной полосе новой автодороги по улице Гостева этой осенью высадят яблони. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда

Как уточнил исполняющий обязанности главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин, сейчас посадку согласовывают с сетевыми компаниями.

Улица Гостева, строительство которой обошлось более чем в 1 млрд рублей, стала отличным подарком городу ко Дню республики. Здесь появился новый мост с двумя полосами в каждую сторону. В ходе строительства были обустроены пешеходные тротуары в обоих направлениях, установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками и дорожные знаки. Возведение переправы выполнено в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети».

Отметим, что во время проведения осеннего месячника — с 1 октября по 1 ноября — в Набережных Челнах состоялась посадка 22 913 деревьев и кустарников.

В этом году в Татарстане реализуются 48 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. Нацпроекты реализуются по поручению Президента России Владимира Путина.