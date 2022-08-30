«Проезд открыт»: новый мост в Челнах разгрузит движение к поселку ГЭС и Замелекесью

Сегодня в Набережных Челнах открылось рабочее движение по мосту на улице Гостева. Новое сооружение, строительство которого обошлось более чем в 1 млрд рублей, стало отличным подарком городу ко Дню республики, заявил на церемонии открытия мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Сюда вложено более одного миллиарда рублей для того, чтобы челнинцы могли комфортно передвигаться на своих автомобилях и ходить пешком. Хорошие дороги стали нашей отличительной чертой. И это, безусловно, продолжается. Хорошая традиция к Дню республики и города преподносить самим себе подарки», — заметил он.

Конструкция связывает поселок ГЭС и развивающийся микрорайон Замелекесье, где на сегодня проживает более 42 тысяч человек. Потребность города в объекте была огромной. 104-метровый мост имел лишь по одной полосе на каждом направлении движения и не мог справиться с транспортной нагрузкой. Кроме того, старое сооружение имело многочисленные разрушения покрытия.

«Более 50 лет тому назад здесь был такой деревянный мосточек, по которому население города ходило на аэродром. То, что мы видим сегодня, это, конечно, воплощение нашей мечты», — добавил, в свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Сейчас на мосту действуют две полосы в каждую сторону. В ходе строительства обустроены пешеходные тротуары в обоих направлениях, установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками и дорожные знаки.

Строительство получило федеральное и республиканское финансирование. Возведение переправы выполнено в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети». Общая стоимость объекта 1, 086 млрд рублей. Работы осуществляла генподрядная организация ООО «РБР 16».



Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

Фото и видео: Telegram-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева