В Челнах появились 4 новых предприятия с объемом инвестиций 2 млрд рублей

Четыре новых предприятия откроются в ТОР «Набережные Челны» в 2024 году. Общий объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании доложила замруководителя исполкома Наталия Кропотова.

Так, по данным спикера, предприятие «ИКран» уже запустило новое производство крано-манипуляторных установок. Компания производит импортозамещающую продукцию, которую прежде привозили из Республики Корея.

Технопарк «Барс-Логистик» планирует создание нового автоматизированного складского логистического комплекса и оказывать услуги хранения и комплектации для предприятий производственной сферы. Это позволит оптимизировать затраты компаний на строительство собственных складских помещений.

Еще одна челнинская компания, «Мир Фасада», планирует организовать новое производство мебельных фасадов. На данном этапе определена площадка для размещения завода и подобрано технологическое оборудование.

Компания «Курорт» планирует строительство спортивно-оздоровительного комплекса в новом жилом микрорайоне «Притяжение». Реализация проекта будет способствовать развитию внутреннего туризма.

В число резидентов планируют войти предприятия по изготовлению изделий из пластмассы и алюминия, производству бортовых платформ, фармацевтических компонентов и защитных покрытий.

На сегодняшний день резидентами ТОР «Набережные Челны» стали 48 компаний. В экономику города вложено 43 млрд рублей инвестиций, осуществлено 35,2 млрд рублей капитальных вложений и создано 9 688 новых рабочих мест.

С момента присвоения городу статуса ТОР рост инвестиций в Набережные Челны вырос в четыре раза. «В 4 раза увеличились и капитальные вложения. Количество созданных рабочих мест резидентами ТОР выросло в 5 раз. А совокупная выручка резидентов за восемь с половиной лет составила 382,1 млрд рублей», — рассказала Наталия Кропотова.

«Принятые обязательства на 2024 год по достижению ключевых показателей эффективности деятельности территории опережающего развития выполнены в полном объеме. Более того, по капитальным вложениям и выручке резиденты в 2 раза перевыполнили плановые показатели», — отметила докладчица.

Всего в Республике Татарстан создано 5 территорий опережающего развития. Это Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь, Нижнекамск и Менделеевск.