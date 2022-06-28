В Челнах построят завод по производству холодильников и морозильников

В Набережных Челнах построят умный завод по производству холодильного морозильного оборудования компании Haier в Набережных Челнах, на что Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ в размере 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект позволит привлечь более 4,5 млрд рублей инвестиций и создаст более 800 новых рабочих мест.

Общая площадь завода составит более 34 тыс. квадратных метров. Он будет производить холодильное и морозильное оборудование. После выхода на полную проектную мощность компания Haier будет выпускать 500 тыс. экземпляров оборудования в год.

«Скоро в Набережных Челнах появится новый завод по производству современного холодильно-морозильного оборудования китайской компании Haier. Сегодня с господином Сунь Чжэньхуа подписали соглашение о выдаче предприятию беспроцентного займа. Это проект международного уровня, который позволит создать более 800 новых рабочих мест», - прокомментировала подписание соглашения главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев рассказал, что китайская компания вложила в город уже около 19 млрд рублей.