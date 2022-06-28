Наиль Магдеев: «Компания Haier инвестировала в Челны почти 19 млрд рублей»

Китайская корпорация Haier за последние годы инвестировала в Набережные Челны 19 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Сегодня на предприятиях [Haier] работают более 1,5 тыс. человек, в ближайшие годы на площадке корпорации будет работать 5 тыс. человек», — отметил глава города.

Магдеев также рассказал о встрече, на которой Президент РТ Рустам Минниханов и глава представительства Haier в РФ Людмила Романова обсудили реализацию проектов в Челнах.

«Мы вчера были у Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, рассматривали дальнейшее развитие промпарка Haier: это и строительство общежития, и строительство спортивного комплекса, это ввод в эксплуатацию к концу года пятого завода. Компания Haier вложила в город Набережные Челны почти 19 млрд рублей инвестиций», — подчеркнул мэр.

На сегодня в Набережных Челнах работают четыре завода Haier. «И каждый год мы видим, что по одному заводу прибавляется. Поэтому на этой площадке будут работать 5 тыс. человек. Безусловно, они должны комфортно приезжать на работу. Это наши челнинцы. Пока там есть определенные проблемы с трафиком. Но в ближайшее время эту проблему мы решим. Мы это обещали, и мы свое обещание выполняем», — заверил Наиль Магдеев.

В этом году начался ремонт дороги от Кузнечного кольца к корпусам завода. Строительные работы будут проводиться в два этапа: на первый будет направлено более 300 млн рублей, на второй — 400 млн рублей.

«Дорожное строительство — это достаточно серьезная финансовая затрата, однако это влияет на повседневную жизнь наших промышленников», — заключил мэр.