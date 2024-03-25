Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах после зимы начался ямочный ремонт — устранены разрушения на 1 км дорог
На сегодняшний день в Набережных Челнах отремонтировано 1 060 квадратных метров асфальта. На аппаратном совещании первый заместитель руководителя горисполкома Илья Зуев доложил, что дорожники усилят работу по ямочному ремонту в городе.
«Продолжается проведение ямочного ремонта. Работу эту будем усиливать, наращивать темп, потому что погодные условия, постоянный переход через ноль на минус — он дает о себе знать, есть разрушения покрытия. Тем не менее эту работы мы проведем», — заверил чиновник.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году Набережные Челны потратят 551,2 млн рублей на содержание и ремонт дорог, мостов, переходов и других объектов дорожного хозяйства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»