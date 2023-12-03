Содержание и ремонт дорог Набережных Челнов обойдутся в более 550 млн рублей в 2024 году

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В 2024 году Набережные Челны потратят 551,2 млн рублей на содержание и ремонт дорог, мостов, переходов и других объектов дорожного хозяйства. Сюда же войдет и уход за зелеными насаждениями, следует из контракта, опубликованного на портале госзакупок.

Площадь дорог первой, второй и третьей категорий, содержание которых возьмет на себя подрядчик, составляет 5998,9 тыс. кв. метров, а протяженность — 681,7 километра.

Исполнитель должен проводить уборку мусора и посторонних предметов с трасс, моста, отремонтировать поврежденные секции перил на мостах, очищать проезжую часть трасс и тротуары от снега,организовать противогололедную обработку и другие виды работ. Часть из них должна проводиться вручную, другая — с использованием спецтехники. Летом основная часть работ направлена на поддержание эстетического вида дорог, борьбу с запылением и поддержание исправности дорожных покрытий.