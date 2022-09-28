Улица Шамиля Усманова в Челнах открыта для движения после капремонта

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев открыл дорожное движение после капитального ремонта на улице Шамиля Усманова. Мэрия Автограда опубликовала ряд видео долгожданного события.

«Хочу сказать слова благодарности людям труда, которые своими руками делают наш город чище, опрятнее, аккуратнее и комфортнее. Такими людьми являетесь вы — уважаемые работники Предприятия автомобильных дорог», — сказал мэр.

Ремонт улицы велся поэтапно с 2017 года. Сегодня был открыт участок от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева. Общая протяженность объекта составила 767 метров.

Сегодня на улице установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками, дорожные знаки, нанесена разметка по всей проезжей части, обустроены искусственные дорожные неровности, создано 74 новых парковочных места.

Также обустроены пешеходные тротуары и велосипедные дорожки с обоих сторон — раньше тротуара на этой улице не было. Наиль Магдеев отдельно упомянул, что велосипедные и пешеходные дорожки разделены, это сделано для удобства жителей города. Вдоль них недавно высадили деревья и газон. «Все сделано так, как подобает городу Набережные Челны», — отметил градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мост через Каму в Челнах открыли раньше срока.