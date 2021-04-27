В Челнах после «Ремдизеля» московские силовики пришли в компанию «Кориб»

После обысков в АО «Ремдизель» сотрудники московского ОБЭП пришли в офис компании «Кориб», руководителем которой является депутат Госсовета РТ Олег Коробченко.

Как сообщили на предприятии, визит носил деловой характер. После беседы с руководством компании оперативники покинули предприятие.

«Предприятие работает в штатном режиме, никаких остановок производства в связи с приходом сотрудников правоохранительных органов не произошло», — сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно агентству, силовики обошли ещё несколько челнинских компаний, которые по договоренности с АО «Ремдизель» работали с заказами Министерства обороны РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что правоохранители расследуют уголовное дело о том, как машинокомплекты с двигателями «Евро-3» продавали как автомобили, оснащенные «Евро-4».