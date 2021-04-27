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Ру Тат
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27 апреля 2021  12:48
Эльвира Мухаметдинова

На оборонном предприятии Челнов московское УБЭП проводит обыски

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В Набережных Челнах на оборонном предприятии «Ремдизель» сотрудники московского Управления по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиля Манасипова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, компания приобретала у АО «Ремдизель» ремонтные комплекты экологического класса «Евро-2», «Евро-3» и, пользуясь наличием сертификата автопроизводителя, продавала автомобили как оснащенные двигателями уровня «Евро-4». Махинации, по данным правоохранительных органов, велись несколько лет, по теневой схеме продано несколько тысяч автомобилей, экономический ущерб исчисляется несколькими миллиардами рублей.

 

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