В Челнах после пожара на рынке «Гараж-500» проведут проверки противопожарной безопасности

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев после пожара на территории авторынка «Гараж-500» дал поручение проверить места с массовым пребыванием людей, включая объекты, относящиеся к республиканской собственности, в том числе больницы, на предмет противопожарной безопасности.

«Если будет необходимость, будем изыскивать средства из бюджета на ликвидацию нарушений противопожарной безопасности. По сути, все собственники должны так делать, но некоторые думают об этом в последнюю очередь», — отметил Наиль Магдеев.

Пожар произошел в субботу, 2 декабря, в одноэтажном здании на Трубном проезде. Прокуратура Челнов начала проверку по соблюдению требований пожарной безопасности.

Ранее «Татар-ифнорм» сообщал, что Магдеев раскритиковал собственника и надзорные органы за крупный пожар в «Гараже-500».