В Челнах после массового отравления работников завершились проверки заводских столовых

Роспотребнадзор в Набережных Челнах завершил проверку столовых промышленных предприятий, которая проводилась по поручению Прокуратуры Татарстана. Об итогах проверок на аппаратном совещании отчитался главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Все лабораторные исследования получены. Практически по всем выявленным нарушениям были применены меры административного воздействия. Исчерпывающую информацию мы предоставим до конца недели», — отметил он.

Мэр Наиль Магдеев поручил соблюдать «элементарный порядок» в любой заводской столовой, а также напомнил, что любое предприятие начинается с заводской проходной и столовой.

«Понятно, что это акционерные общества: публичные, открытые, закрытые. Но люди наши, челнинцы. Задача — не влезая в их финансово-хозяйственную деятельность, посмотреть, чтобы там был порядок. Я думаю, все мы понимаем, что это здоровье и жизнь людей. Вне зависимости от формы собственности. Если чувствуете, что ваши рекомендации не выполняются, есть механизм приостановки деятельности той или иной заводской столовой через решение суда. До этого вменяемый руководитель доводить не будет. Один случай был, второго быть не должно. Поручения Прокуратуры очень важны, но и без поручения мы понимаем это. И, как люди ответственные, должны держать на контроле и спрашивать с наших подчиненных», — отметил градоначальник.

Проверки столовых прошли из-за чрезвычайной ситуации на предприятии «ТЭМПО». С 28 октября по 3 ноября прошлого года в территориальное подразделение Роспотребнадзора поступили экстренные извещения о том, что у нескольких сотрудников после того, как они поели в заводской столовой, зафиксированы кишечные инфекции, о чем ранее сообщал «Татар-информ».