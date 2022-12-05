Прокуратура РТ: Сотрудники «ТЭМПО» отравились из-за антисанитарии в столовой

После отравления сотрудников предприятия «ТЭМПО» в Челнах прокуратура Татарстана провела проверку, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, с 28 октября по 3 ноября в территориальное подразделение Роспотребнадзора поступили экстренные извещения, что у нескольких сотрудников компании после того, как они поели в заводской столовой, зафиксированы кишечные инфекции.

Проверка, которую провела прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, выявила серьезные нарушения санитарных норм и правил: нарушение в производстве блюд, были найдены продукты с истекшим сроком годности, в столовой неправильно обрабатывали посуду и инвентарь и так далее.

«Таким образом, массовое отравление работников предприятия стало следствием грубого нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По итогам надзорных мероприятий в адрес руководителя АО ПТФК «ЗТЭО» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников предприятия к дисциплинарной ответственности», – пояснил Галиев.

