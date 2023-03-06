В Челнах после критики Минниханова и Патяшиной усилят проверки в столовых

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил провести выездное совещание с осмотром столовых разных форм собственности для того, чтобы проследить, какие проблемы есть в этом направлении. Об этом градоначальник заявил на аппаратном совещании.

Данное решение было продиктовано критикой Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной на коллегии Минпромторга, которая состоялась на прошлой неделе. Патяшина озвучила информацию по нарушениям в столовых предприятий Татарстана. В их числе оказался большой список организаций из Набережных Челнов. Массовая проверка прошла вскоре после нарушений, обнаруженных на предприятии «Тэмпо».

«Об этом довольно подробно высказались Марина Александровна Патяшина и Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Набережные Челны — город промышленный. Поэтому соответствующая оценка тем, кто должным образом не относится к организации питания, Рустамом Нургалиевичем дана. Мы были на коллегии Минпромторга, слышали доклад Марины Александровны, стыдно было за наши предприятия», — отметил он.

Наиль Магдеев напомнил о том, что организация школьного питания также требует постоянного внимания. После доклада главного санитарного врача города Ильгизара Бариева о том, что в школах и детских садах проводятся регулярные проверки, он попросил усилить контроль и в этом направлении.

«У вас, Роспотребнадзор, есть серьезные инструменты влияния, вплоть до закрытия, если это необходимо. Если необходимо обратиться к соответствующим министерствам и ведомствам, если нет порядка, сделаем это. Должен быть жесткий спрос с тех, кто должен организовывать школьное питание, это касается и руководителей детскими садами. Надо обратить внимание и на промышленность города Набережные Челны, показать и положительный опыт, если нужно, и исправить негативный», — отметил мэр.

Главный санврач города Ильгизар Бариев доложил, что нарушителям организации горячего питания было выдано предписание.

«Мы продолжаем проверки питания в общеобразовательных школах в начальных классах. 7–10 марта мы получим от нарушителей письменный отчет о результатах проделанной работы. После будут проведены повторные контрольные проверки», — доложил спикер.