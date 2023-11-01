В Челнах после капремонта открыт участок проспекта Вахитова

Фото: © telegram-канал администрации Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах после капитального ремонта открыт участок проспекта Вахитова. Мэр Автограда Наиль Магдеев, открывая движение по обновленному проспекту, поблагодарил дорожников за проделанную работу.

Магдеев отметил, что в последние годы благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Набережные Челны стали городом, где визитной карточкой являются хорошие, качественные дороги, сообщает пресс-служба мэрии Автограда. «Выделяются серьезные финансовые ресурсы на улучшение дорог, их ремонт, строительство», – сказал он.

Капитальный ремонт проспекта Вахитова проводился на участе от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная общей протяженностью 2,6 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы вело МУП ПАД. На ремонт из бюджета республики выделено 450 млн рублей, сообщал ранее «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.