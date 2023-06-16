В Набережных Челнах капитально отремонтируют участок проспекта Вахитова за 450 млн рублей

В Набережных Челнах капитально отремонтируют участок проспекта Вахитова протяженностью более 2,6 км. Работы проводятся от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили подготовительные и земляные работы. Проводятся устройство конструкции дорожной одежды, пешеходного тротуара, ремонт трамвайных путей, подземных пешеходных переходов с устройством гидроизоляции и сетей наружного освещения», – отметили в министерстве.

Затем рабочие установят 237 новых опор освещения, 280 дорожных знаков, металлические ограждения, шесть автобусных павильонов и нанесут разметку. На ремонт из бюджета Татарстана выделено 450 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.