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В Челнах после капремонта открыт проспект Автозаводский
Сегодня в Набережных Челнах после капитального ремонта открыт проспект Автозаводский. Об этом сообщает городская администрация.
«Обустраивая городские дороги, мы делаем всё, чтобы уменьшать количество ДТП. Мы и дальше будем делать все, чтобы в Челнах были хорошие и качественные дороги и высокая безопасность дорожного движения», – сказал на открытии Мэр Челнов Наиль Магдеев.
Он поблагодарил дорожников за проделанную работу.
Начальник ГИБДД города Радий Кадиков, в свою очередь, отметил, что благодаря системной работе количество мест ДТП сокращается. «Во всем городе сегодня осталось 11 мест, совершенству нет предела. По причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна ДТП у нас не происходят», – подчеркнул он.
По данным мэрии Челнов, на проспекте Автозаводский отремонтировано 23 085 кв.м дороги, установлено 114 опор освещения, выполнено 1194 кв.м озеленения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах после капремонта открыт участок проспекта Вахитова. Работы на участке проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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