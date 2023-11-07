В Челнах после капремонта открыт проспект Автозаводский

Фото: © telegram-канал администрации Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах после капитального ремонта открыт проспект Автозаводский. Об этом сообщает городская администрация.

«Обустраивая городские дороги, мы делаем всё, чтобы уменьшать количество ДТП. Мы и дальше будем делать все, чтобы в Челнах были хорошие и качественные дороги и высокая безопасность дорожного движения», – сказал на открытии Мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он поблагодарил дорожников за проделанную работу.

Начальник ГИБДД города Радий Кадиков, в свою очередь, отметил, что благодаря системной работе количество мест ДТП сокращается. «Во всем городе сегодня осталось 11 мест, совершенству нет предела. По причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна ДТП у нас не происходят», – подчеркнул он.

По данным мэрии Челнов, на проспекте Автозаводский отремонтировано 23 085 кв.м дороги, установлено 114 опор освещения, выполнено 1194 кв.м озеленения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах после капремонта открыт участок проспекта Вахитова. Работы на участке проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».