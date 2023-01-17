В Челнах после капитального ремонта открылся детский сад «Подсолнушек»

В Набережных Челнах после капитального ремонта открылся детскый сад №82 «Подсолнушек». На обновление дошкольной организации было направлено 142,4 млн рублей, сообщил на аппаратном совещании замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Докладчик отметил, что детсад отремонтирован по республиканской программе сохранения и развития татарского языка при поддержке зампредседателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

В учреждении выполнен ремонт кровли, утепление и ремонт фасада, устройство теплых полов в группах на первых этажах, заменены инженерные коммуникации, оборудованы новые входные группы, возведены новые теневые навесы, установлено новое оборудование в пищеблоках, группы оборудованы новой мебелью. Территория детского сада благоустроена, установлено новое ограждение.

В церемонии открытия принял участие мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня для всех нас большой праздник. После капитального ремонта детский сад открыл свои двери. Это не просто ремонт, можно сказать, это новый детский сад. Выражаем благодарность руководству республики, заместителю Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметову, строителям в лице Марселя Мингалимова за этот прекрасный садик», — отметил градоначальник.

По этой же республиканской программе капитально отремонтирован детский сад №26 «Лейсан», на его обновление было затрачено 100,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах в 2023 году построят две новые школы за 5,4 млрд рублей.