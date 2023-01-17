В Челнах в 2023 году построят две новые школы за 5,4 млрд рублей

К 1 сентября в Набережных Челнах будут построены две крупные школы на 1 501 место каждая. Одна появится в 34-м микрорайоне, вторая — в районе Орловского поля (микрорайон Притяжение). Строительство каждого объекта в этом году обойдется в 2,7 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель руководителя исполкома Айрат Ганиев.

Кроме того, появится новое образовательное учреждение — детский сад в жилом районе «Яшьлек» на 340 мест. На его строительство направлено 610 млн рублей.

Спикер напомнил, что первая самая крупная школа в Челнах на 1 501 место была построена в 2022 году при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в новом 69-м микрорайоне.

Мэр Наиль Магдеев дал поручение заняться формированием трудового коллектива в новых образовательных учреждениях.

«Открытие школ касается не только строителей. Необходимо начинать работу по подбору кандидатур на должность директоров школ. Ежегодно мы строим по одной школе. В этом году — урожайный год — сразу две крупные школы построим. Объекты должны быть сданы в августе с учетом того, что дети придут в школу и сад 1 сентября. У нас есть педагогические кадры, которые смогут возглавить школу и детский сад», — заключил Магдеев.