Студенты Татарстана могут получить деньги на проезд до учебного заведения

В Татарстане начинается конкурс для студентов вузов и ссузов, по которому учащиеся очной формы обучения смогут компенсировать стоимость проезда на общественном транспорте до учебного заведения, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Транспортный грант – одна из значимых форм адресной поддержки студенческой молодежи республики. Он направлен на социальную поддержку студентов, отличившихся в учебной, научной, творческой и общественной жизни своего учебного заведения», – сказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

На поддержку могут рассчитывать студенты, в том числе и иностранные, обучающиеся на «отлично», не имеющие академической задолженности, которые активно проявляют себя в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.

По словам министра по делам молодежи Татарстана, в 2021 году сумма единовременных выплат в Казани составит 11 тыс. рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге — 10 тыс. рублей, а в остальных муниципальных районах — по 8 тыс. рублей на человека.

Для участия в конкурсе студентам нужно подать заявку и предоставить комплект документов.

Напомним, что конкурс по отбору получателей финансовой поддержки среди обучающихся проводится ежегодно с 2011 года. В 2019 году Правительством республики было принято решение об увеличении финансирования в два раза — с 30 млн до 60 млн рублей в год.