В Челнах по случаю Дня молодежи перекроют движение транспорта

В субботу, 24 июня, во время празднования Дня молодежи в Набережных Челнах будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях — от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Ограничение будет действовать в течении дня с 13.00 до 23.30. Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Рамиль Халимов.

Как сообщал ранее «Татар-информ», организаторы праздника обещают гостям насыщенную программу.

С 16.00 начнут свою работу интерактивные площадки «Молодежный квартал». Жители и гости города смогут посетить развлекательную площадку «Все свои», «Молодежный маркет» — выставку-продажу дизайнерской одежды, украшений, натуральной косметики, предметов интерьера и декора, выставку авто- и мототехники, где будет экспонировано более 100 машин (в том числе предоставленных мотоклубом «Ночные волки» и стадионом технических видов спорта «Наиком Арена»), и многое другое.

С 17.00 часов на майдане парка «Прибрежный» челнинцев и гостей города ждет концертно-развлекательная программа. Главной звездой Дня молодежи в Набережных Челнах станет казахстанский музыкант Мухаметали Ахметжанов, более известный как The Limba. В завершение мероприятия на майдане состоится energy-дискотека. Ее проведет Кирилл Слепуха — DJ КIIDA.