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Более двух тысяч человек примут участие в подготовке Дня молодежи в Челнах
Более 2 тыс. участников и около 300 организаторов привлечены к подготовке празднования Дня молодежи в Набережных Челнах. Молодежный праздник состоится в Автограде 24 июня.
«Мы еще в мае договорились с Управлением молодежи, что они готовят свой праздник сами, и они с удовольствием за эту работу взялись. У нас хорошая молодежь, и мы поддерживаем ее стремления. Этот праздник мы организуем не только для нашего города, но и для молодых людей [других] городов Закамья. И он будет не менее масштабный, чем Сабантуй», — подчеркнул сегодня на деловом совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Праздник будет включать развлекательную программу «Все свои» на различных площадках, «Молодежный маркет» с ярмаркой продукции местных производителей, велофестиваль и флешмобы.
Завершит мероприятие выступление приглашенной звезды — казахского певца Limba, энерджи-дискотека с DJ KIIDA и праздничный фейерверк.
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