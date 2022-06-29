В Челнах трансформаторные подстанции превратятся в арт-объекты

Фото: «Челнинские известия»

Группа молодых художников и дизайнеров предложила преобразить дворы Набережных Челнов, оформив трансформаторные подстанции в стиле стрит-арт, пишут «Челнинские известия».

По словам инициатора арт-проекта «Как вдохнуть жизнь в благоустроенные дворы» Роберта Авзалова, сначала были проведены исследования во дворах, где есть такие подстанции. Их набралось 75.

В этом году было решено реализовать шесть территорий — в третьем комплексе на ГЭС, Сидоровке, 17-м комплексе в поселке ЗЯБ, в 28-м, втором и седьмом комплексах нового города. Художники подготовили эскизы, которые проходят обсуждение на встречах с жителями.

Серия арт-встреч является продолжением президентской программы «Наш двор». Предстоящие работы необходимо согласовать с властями города и собственником подстанций — предприятием НЧЭС. Разукрасить все шесть объектов активисты планируют за лето. Планируется, что на некоторых будках появятся изображения в космической тематике.

«Это не будет граффити, мы не хотим, чтобы двор разделился во мнении по виду искусства. Обсуждаем только сюжет», — уточнил Роберт Авзалов.