В Челнах по нацпроекту «Демография» открылся новый детский сад

В Набережных Челнах состоялось открытие детского сада №85 «Карусель». Дошкольное учреждение расположено в жилом районе «Притяжение» на улице Николая Мальнева и рассчитано на 220 мест. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Детский сад построен благодаря национальному проекту «Демография». На его строительство направлено 270 млн рублей, из которых 140 млн — из бюджета России, 130 млн рублей из казны Татарстана. Символический ключ от детского сада был вручен заведующей Фариде Ситдиковой.

Открытие образовательной организации также состоялось при участии мэра Наиля Магдеева. Приветствуя собравшихся, он поблагодарил руководство страны и республики за поддержку, оказываемую в реализации важнейших социальных проектов.

«Сегодня давно ожидаемый праздник в данном микрорайоне. Это день рождения прекрасного дошкольного учреждения с красивым названием „Карусель“. Безусловно, без поддержки руководства страны, республики этот проект бы не состоялся», — отметил он.

Безопасности нового детского сада уделено особое внимание, образовательная организация оснащена системой видеонаблюдения, а каждый родитель получит электронный ключ для прохода на территорию детского сада.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по нацпроекту «Демография» за два года создадут 440 ясельных мест в детсадах.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.