В Татарстане по нацпроекту «Демография» за два года создадут 440 ясельных мест в детсадах

В Татарстане по национальному проекту «Демография» за два года планируется создать 440 мест в детских садах для детей ясельного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«За два следующих года планируем создать 440 мест путем строительства двух детских садов и перепрофилирования групп в существующих дошкольных образовательных организациях», — отметили в пресс-службе.

Минобрнауки Татарстана курирует мероприятие нацпроекта по созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от полутора до трех лет. «В 2022–2023 годах работа по данному направлению будет продолжена», — подчеркнули в ведомстве.

На реализацию мероприятий национального проекта «Демография» в этом году предусмотрено 72 млн рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 58,3 млн рублей, из республиканского — 13,7 млн рублей.

В Татарстане в 2020–2021 годах было создано 5150 дополнительных мест в детсадах для детей ясельного возраста.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.