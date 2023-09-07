В Челнах планируют запустить производство спортивных автомобилей

Двум компаниям из Набережных Челнов — «Альфа Моторс» и «БарсАвто» — выделят участки без проведения торгов. На данный момент предприниматели готовятся войти в число резидентов территории опережающего развития «Набережные Челны».

Первая компания планирует построить завод по производству техники для активного отдыха и спорта «Альфа». Предприятие будет специализироваться на спортивных автомобилях, внедорожных байках на электрической тяге, электроснегокатах и детских багги. Инвестиции составят 108 млн рублей.

«БарсАвто» намерен запустить производство бортовых платформ для транспорта. Вложения составят 68 млн рублей.

На инвестсовете Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заинтересовался челнинскими проектами и оценил их по достоинству, о чем ранее сообщал «Татар-информ».