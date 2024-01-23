В Челнах за неделю планируют устранить последствия аномального снегопада

В Набережных Челнах планируют за неделю устранить последствия аномального снегопада. На аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что за 5 дней, с 17 по 21 января, в городе выпала месячная норма осадков, а высота снежного покрова составила более 60 см.

«За один момент это снежное одеяло, которое накрыло город, убрать, конечно, невозможно. В течение недели предстоит провести масштабную работу, чтобы устранить заносы и наледь», — сказал спикер.

По словам Зуева, с начала зимнего периода сделано более 39,5 тыс. рейсов, вывезено 711 тыс. куб. метров снега. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году совершено 24,5 тыс. рейсов, отправлено 347 тыс. куб. метров снега. То есть отличие в два раза.

С 19 по 21 января сделано 2,8 тыс. рейсов и вывезено 50,7 тыс. кубов снега, выполнен пролив жидким реагентом — 11,2 куба, россыпь соли — 1,7 тонны, пескосоляной смеси — 986 тонн.

«Работа в данном направлении продолжается. К бурану готовились, активизировали МУПы, УК, они отработали хорошо, не допустили коллапса. В пиковые нагрузки вывод техники МУП ПАД составлял более 200 единиц, выходило более 1100 дворников. По управляющим компаниям выходило более 45 единиц техники в день», — прокомментировал он.

Тему прокомментировал мэр города Наиль Магдеев. Он поблагодарил школьников, студентов, семьи с детьми, которые выходили на улицы и на общественные пространства. Руководитель заметил, что в эти дни трудности сплотили людей.

«Взаимопонимание и поддержка — это генетический код Набережных Челнов. Без взаимовыручки построить полумиллионный город было бы невозможно», — отметил он.

Помощь людей, которые в течение двух выходных дней выходили с лопатами на улицы и общественные пространства, придала сил работникам жилищно-коммунального хозяйства.

«Они работали не покладая рук. Но человеческие возможности тоже не безграничны. Механизатор, водитель большегрузного автомобиля не может работать 24 часа, как и любой из нас. Максимум человек может трудиться 15-16 часов, 8 часов он должен отдыхать. Несмотря на это, нам удалось создать достаточно мощную группировку из коммунальной техники для того, чтобы в это пиковое время отработать», — сказал Магдеев.

На очистку челнинских дорог из городской казны потратят в 2 раза больше средств. К очистке снега привлекут до 100−200 внештатных самосвалов.

«Это двойные затраты. Всю двойную статистику, которую вы озвучили, Илья Сергеевич, нужно еще перевести в деньги. На эти цели будет потрачено в два раза больше денег из городской казны. Понятно, мы что-то где-то не доделаем, не отремонтируем, не построим. Но уборка снега нужна здесь и сейчас», — поручил мэр.