В Челнах пионерским костром отпразднуют столетний юбилей молодежного движения

В Набережных Челнах отпразднуют столетний юбилей пионерского движения. Торжественное мероприятие, посвященное событию, начнется в 15.00 в Городском дворце творчества детей и молодежи.

Как уточнили в пресс-службе Автограда, с 16.30 до 17.00 во дворе учреждения разведут пионерский костер.

«Костер будет, если позволят погодные условия», – уточнили в Управлении информационной политики и по PR Челнов.

В 18.00 в Молодежном центре «Нур» состоится торжественное награждение по итогам деятельности детских и молодежных общественных организаций в 2021/2022 учебном году. После официальной части начнется праздничная программа, посвященная 100-летию пионерского движения.

«Поздравляем с Днем детских и молодежных общественных организаций, ранее это был День пионерии», — напомнила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День столетия пионерии в Казани откроется выставка двух художниц.