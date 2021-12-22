В Набережных Челнах перевыполнена годовая программа строительства жилья

Строители Набережных Челнов при плане в 320 тыс. кв. метров сдали в эксплуатацию с начала года 322,7 тыс. кв. метров жилья. Такие объемы достигнуты впервые за последние годы, пишут «Челнинские известия».

Заместитель руководителя исполкома Автограда Ильмир Исхаков, комментируя выполнение программы, уточнил, что отрасль отчиталась о выполнении плана уже в первой декаде декабря.

За 2022 год предполагается возвести такой же объем жилья — 320 тыс. кв. метров. Задел на будущее уже есть —сейчас проходит оформление документов на соципотечный дом 63/16, работы на этом объекте завершились.

В пандемийный 2020 год в Челнах программа жилищного строительства была значительно скорректирована — до 238 тыс. кв. метров, тогда как в 2019-м она составляла 310 тыс. квадратных метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соципотечную новостройку Челнов 63/20 заселились 409 семей.