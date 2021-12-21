В соципотечную новостройку Челнов заселились 409 семей

Сегодня в Набережных Челнах состоялось заселение дома 63/20, построенного по программе социальной ипотеки. В новых квартирах будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, многодетные семьи, имеющие пять и более детей, врачи, дети-сироты. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Новостройка состоит из десяти этажей, десяти подъездов и 490 квартир — из них 191 однокомнатная, 190 двухкомнатных, 28 трехкомнатных. Все жилье сдано в чистовой отделке, оборудовано сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии.

Заселение дома состоялось при участии мэра Челнов Наиля Магдеева, заместителя исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Владимира Никифорова, главы Автозаводского района Винера Харисова и других.

«Получение квартиры — это всегда особая страница в жизни любой семьи. Мы приехали разделить эту радость с теми, кто будет заселяться в этот красивый комфортный дом. Сегодня в этот 10-этажный 10-подъездный дом заселяются 409 семей. Большая часть новоселов — это работники бюджетной сферы, которые оказывают нам помощь и поддержку в обучении, лечении взрослых и детей. Здесь и врачи, которые получили гранты по линии республики и муниципалитета. Сегодня здесь 47 таких семей будут получать ключи», — обратился к новоселам мэр Автограда.

Наиль Магдеев также отметил, что в 63-м микрорайоне будет построена школа на 1,5 тыс. учеников.

По приглашению новоиспеченных жильцов Наиль Магдеев посетил квартиру Руслана и Чулпан Шайдуллиных. Супруги воспитывают восьмилетнего Азамата и трехлетнюю Азалию. Почетные гости подарили детям подарки, а семье — новый телевизор.