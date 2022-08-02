В Челнах на неделю позже перенесли отключение горячей воды

Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный с 2 по 15 августа, перенесен на период с 9 по 22 августа. Об этом сообщается в Telegrаm-канале городской мэрии.

Так, с 8.00 9 августа до полуночи 22 августа из-за проверки перестанет полностью поступать горячее водоснабжение на объекты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 8-го комплексов, а также 20-го комплекса (кроме домов №20/01, 20/07Б). В 7-м комплексе водоснабжение будет отсутствовать в жилых домах №7/21 и 7/23.

Под отключение горячего водоснабжения также попадают объекты 21-го комплекса (№21/18, 21/7Б, 21/07, 21/15), 22-го (№22/01, 22/02, 22/02А, 22/06, фитнес-центр «Оранж-фитнес»), 23-го (все, кроме домов №23/05, 23/07, блоки В, Г, Д, школа 23/08, 23/05 А, В, 23/06) и 47-го (№47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/23, 47/25, 47/26, 47/27, 47/24, 47/28).

Полностью прекратится подача горячей воды в комплексы №25а, 26, 27, 28, 29, 30, а также на объекты 49-го комплекса в жилые дома №49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, детский сад (49/12), школу (49/16); объекты 52-го комплекса :в жилые дома №52/20А, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29, а также на ряд объектов 53-го комплекса (магазин «Челны Хлеб», м-н «Магнит», рынок «Тулпар», ВПК «Кама» 53/07А, Микон 53/44).

На объекты 54-го комплекса – в жилые дома №54/14 и 54/24А, здания №54/24, 54/28 («Батутный центр»), 54/30 («Спортмастер»), НЧЭС, объекты комплекса №55а – бассейн «Альбатрос», футбольный манеж, IT-парк. Также временно будет приостановлена подача горячей воды в жилые дома №56/24Б, 56/24А-2, интернат (56/07), политехнический колледж (56/02), общежитие (56/02, 56/04а), педагогический колледж (56/04) и мастерские (56/05).

Также горячей воды не будет в бассейне «Альбатрос», дирекции КАМАЗа, IT-парке, таможне, «Форт-Диалоге», тире «Снайпер», в «Челны-Лада» (Раиса Беляева, 1), ООО «Челнинский двор», СТО АТС, СТО «Москвич» и «Камтехсервисе».