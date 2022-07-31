В Челнах несколько комплексов останутся на две недели без горячей воды

В Новом городе Набережных Челнах стартует четвертый этап гидравлических испытаний. Он начнется 2 августа в 9.00 и завершится 15 августа до 24.00. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Горячей воды не будет в 1–6-х, 8-м, 25А, 26-м, 27-м, 28-м, 29-м, 30-м комплексах полностью; в 7-м комплексе — на объектах №7/21 и 7/23, а также на объектах 20-го комплекса (кроме домов №20/01 и 20/07Б).

Под отключение горячего водоснабжения также попадают объекты 21-го комплекса (№21/18, 21/7Б, 21/07, 21/15), 22-го (№22/01, 22/02, 22/02А, 22/06, фитнес-центр «Оранж-фитнес»), 23-го (все, кроме домов №23/05 (1), 23/07, блоки В, Г, Д, школа 23/08, 23/05 А, В, 23/06) и 47-го (№47/16, 47/17, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21, 47/23, 47/25, 47/26, 47/27, 47/24, 47/28).

Без горячей воды также останутся объекты 49-го комплекса (№49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11, 49/15, 49/12, 49/16), 52-го (№52/20А, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28, 52/29), 53-го (53/07А, 53/21Г, 53/26, 53/27А, Б, В, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, рынок «Тулпар»). Временные неудобства также будут испытывать жители домов №54/14, 54/24, 54/24А, Б, 54/28, 54/30 (54-й комплекс), а также домов №56/02, 56/07, 56/04, 56/04А, 56/05, 56/24Б, 56/24А-2 (56-й комплекс).

Также горячей воды не будет в бассейне «Альбатрос», дирекции КАМАЗа, IT-парке, таможне, «Форт-Диалоге», тире «Снайпер», в «Челны-Лада» (Раиса Беляева, 1), ООО «Челнинский двор», СТО АТС, СТО «Москвич» и «Камтехсервисе».