В Челнах «Парк культуры» приобретет луковицы тюльпанов почти на 8 млн рублей

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В Набережных Челнах закупят луковицы тюльпанов за 7 млн 996,8 тыс. рублей для высадки на городских клумбах, а также для выращивания и последующей реализации весной. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет в общей сложности о поставке 120 тыс. луковиц. Приобрести предполагается луковицы в общей сложности 17 различных сортов: белых, желтых, красно-белых, красно-желтых, красных, оранжевых, розовых и сиреневых.

Из документации к тендеру следует, что у луковиц не должно быть признаков повреждения вредителями и болезнями, механических повреждений, плесени и грибковых заболеваний.

Кроме того, луковицы тюльпанов «должны быть правильной формы, светло-коричневого цвета, очищены от земли, наружная покровная чешуя не должна отслаиваться, структура тканей луковицы должна быть плотной и упругой».

Подача заявок завершится 24 ноября, подрядчика определят 27 ноября. Поставить их он должен будет в течение недели с момента заключения договора.

«Те луковицы, что остались с прошлого года, уже посажены на цветниках, на главных проспектах города. А то, что закупаем, пойдет в дополнение. Кроме того, часть закупается для реализации. Мы их выращиваем и в весенний период распродаем», — прокомментировал закупку газете «Челнинские известия» директор «Парка культуры и отдыха» Илья Черкашин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Автограде затраты на содержание зеленых насаждений снизили в 53 раза.