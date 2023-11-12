В Автограде затраты на содержание зеленых насаждений снизили в 53 раза

В Набережных Челнах затраты на содержание зеленых насаждений в ходе торгов удалось снизить более чем в 53,2 раза. Это следует из результатов тендера, размещенных на сайте госзакупок.

Изначально исполком Автограда был готов направить на содержание зеленых насаждений 59,5 млн рублей. Однако в итоге подрядчика удалось найти за намного меньшую сумму.

Единственным претендентом на заключение контракта стал МУП «Парк культуры и отдыха», который предложил за свои услуги чуть более 1 млн 117,4 тыс. рублей. Выполнять необходимые работы он будет до конца текущего, 2023 года.

Речь идет, в частности, об очищении от мусора территорий парков, скверов, бульваров, свалок и пустырей, а также газонов (в том числе от дорожного мусора), санитарной обрезке деревьев, утеплении саженцев снегом, спиливании деревьев.

Кроме того, подрядчику предстоит обустраивать цветники из луковичных растений, ухаживать за цветниками, посыпать дорожки песком в зимних условиях, скалывать лед и так далее.