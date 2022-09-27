Исполком Челнов озвучил средний размер пенсии горожан

В преддверии Дня пожилых людей в Набережных Челнах озвучили статистику по долгожителям города и размер средней пенсии. По словам замруководителя исполкома Рамиля Халимова, в городе проживают 150 010 пенсионеров. Из них пенсионеры по возрасту — более 129 тысяч человек, по инвалидности — более 6 тысяч.

Перешагнувших столетний рубеж — 14 граждан. Самой старшей жительнице Автограда Василисе Шахматовой исполнилось 104 года.

В городе проживают 872 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 14 участников войны. За прошедший год — с сентября 2021 года по 2022-й — город лишился восьми ветеранов.

На сегодняшний день средний размер пенсии по городу составляет 17 940 рублей 89 копеек.

В Челнах в Декаду старшего поколения развернется более полусотни крупных мероприятий — это выставки, концерты, торжественное открытие Университета третьего возраста и многое другое, о чем ранее сообщал «Татар-информ».