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Ру Тат
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Общество
27 сентября 2022  09:04
Эльза Кузнецова

Исполком Челнов озвучил средний размер пенсии горожан

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В преддверии Дня пожилых людей в Набережных Челнах озвучили статистику по долгожителям города и размер средней пенсии. По словам замруководителя исполкома Рамиля Халимова, в городе проживают 150 010 пенсионеров. Из них пенсионеры по возрасту — более 129 тысяч человек, по инвалидности — более 6 тысяч. 

Перешагнувших столетний рубеж — 14 граждан. Самой старшей жительнице Автограда Василисе Шахматовой исполнилось 104 года. 

В городе проживают 872 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 14 участников войны. За прошедший год — с сентября 2021 года по 2022-й — город лишился восьми ветеранов. 

На сегодняшний день средний размер пенсии по городу составляет 17 940 рублей 89 копеек. 

В Челнах в Декаду старшего поколения развернется более полусотни крупных мероприятий — это выставки, концерты, торжественное открытие Университета третьего возраста и многое другое, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#пенсия
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