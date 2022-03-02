В Челнах отремонтируют участок проспекта Дружбы Народов за 239 млн рублей

В Набережных Челнах до 13 октября 2022 года будет отремонтирован участок дороги проспекта Дружбы народов протяженностью 2,28 км. Тендер с начальной ценой 239 млн рублей разместило ГКУ «Главтатдортранс» на сайте госзакупок.

Ремонтные работы затронут участок от проспекта Мира до проспекта Чулман. На ремонт кольцевого пересечения у ТЦ на проспекте Мира будет направлено 54,8 млн рублей, на ремонт прямого отрезка проспекта Дружбы Народов — 95,8 млн рублей.

Проект потребует вырубки 87 деревьев, компенсация которой обойдется в 731 тыс. рублей. Обновление проспекта будет профинансировано из бюджета Татарстана.

«Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов», — говорится в документации.

Прием заявок продлится до 16 марта, подрядчика выберут 18 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорогу от проспекта Победы до трассы М7 Татарстан направит 4,4 млрд рублей.