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Строительство
2 марта 2022  09:35
Эльза Кузнецова

В Челнах отремонтируют участок проспекта Дружбы Народов за 239 млн рублей

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В Набережных Челнах до 13 октября 2022 года будет отремонтирован участок дороги проспекта Дружбы народов протяженностью 2,28 км. Тендер с начальной ценой 239 млн рублей разместило ГКУ «Главтатдортранс» на сайте госзакупок.

Ремонтные работы затронут участок от проспекта Мира до проспекта Чулман. На ремонт кольцевого пересечения у ТЦ на проспекте Мира будет направлено 54,8 млн рублей, на ремонт прямого отрезка проспекта Дружбы Народов — 95,8 млн рублей.

Проект потребует вырубки 87 деревьев, компенсация которой обойдется в 731 тыс. рублей. Обновление проспекта будет профинансировано из бюджета Татарстана. 

«Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов», — говорится в документации.

Прием заявок продлится до 16 марта, подрядчика выберут 18 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорогу от проспекта Победы до трассы М7 Татарстан направит 4,4 млрд рублей.

#Набережные Челны
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