На дорогу от проспекта Победы до трассы М7 Татарстан направит 4,4 млрд рублей
Бюджет Татарстана направит свыше 4,4 млрд рублей на строительство участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 «Волга» в Казани. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Новая дорога протяженностью почти 8 километров будет иметь шесть полос для движения. В техзадании присутствует строительство наземных и надземного переходов. Кроме того, рабочим предстоит обустроить дождевую канализацию, водопропускные трубы, автопавильоны, барьерные и перильные ограждения, а также установить искусственное освещение и озеленить прилегающую территорию.
Заказчиком объекта выступает ГКУ «Главтатдортранс». Заявки от конкурсантов принимаются до 9 марта этого года, а победитель определится 11 марта. Срок исполнения работ — до 25 ноября 2024 года.