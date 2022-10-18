В Набережных Челнах завершился ремонт подземных пешеходных переходов

В Набережных Челнах завершено благоустройство подземных пешеходных переходов. Объекты удалось капитально отремонтировать за текущий строительный сезон, сообщили «Татар-информу» в исполкоме Автограда.

Ремонт первой подземки стартовал в конце мая в центре Набережных Челнов рядом с остановкой «Райисполком». Работы здесь проводились, в том числе, по просьбам горожан. Дорожники МУП «ПАД» поочередно заменили все лестничные переходы, а открыли переход к началу празднования Сабантуя.

Фото: мэрия Набережных Челнов

Затем строители приступили к заливке бетоном ступеней на остановке «Домостроителей». Ремонт здесь был начат еще в конце июня, но был поставлен на паузу из-за отсутствия материалов.

«В этом году в подземных пешеходных переходах „Домостроителей“ и „Райисполком“ проведены работы по текущему ремонту, в рамках которых выполнены работы в том числе и по ремонту лестничных маршев, ремонту пандусов и перил», — уточнила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.