В Челнах отремонтируют еще одну подземку

В Набережных Челнах начался ремонт благоустройства пешеходного перехода у торгового центра «Джумба» по проспекту Хасана Туфана. Сейчас здесь демонтируют ступени, сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

Это уже третий подземный переход, который ремонтируется этим летом. Ремонт первой подземки стартовал в конце мая в центре Набережных Челнов рядом с остановкой «Райисполком». Работы здесь проводились, в том числе, по просьбам горожан. Дорожники МУП «ПАД» поочередно заменили все лестничные переходы, а открыли переход к Сабантую.

Фото: мэрия Набережных Челнов

Сегодня параллельно с работами в подземке на Хасана Туфана дорожники заливают бетоном ступени на остановке «Домостроителей». Ремонт здесь был начат еще в конце июня, но был поставлен на паузу из-за отсутствия материалов.