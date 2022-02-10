В Челнах открыто третье снегохранилище из-за снежного коллапса в этом году

В Набережных Челнах открыто третье снегохранилище, чтобы разгрузить очереди грузовиков, возникающие из-за снежного коллапса. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

«В этом году мы сначала открыли два снегохранилища по аналогии с прошлым годом. Сейчас уже понятно, что этих двух снегохранилищ недостаточно, потому что они быстро заполняются. Есть также очереди, которые образуются на подъездах к ним», — отметил спикер.

Территория третьего снегохранилища находится в районе проезда Тозелеш. Оно начнет работать сегодня.

«В этом году зима выдалась достаточно сложной. В декабре выпало полторы месячные нормы осадков, в январе — в два раза больше, в первую декаду февраля — уже больше месячной нормы», — напомнил Салахов.

Кроме того, руководитель исполкома добавил, что в 2018 город разработал проект снегоплавильного пункта, была пройдена экспертиза. Но для строительства снегоплавильной станции необходимо финансирование. «Мы заявляемся в разные программы. Проект имеется, эту работу будем продолжать дальше», — заверил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани планируется строительство еще 12 снегоплавильных пунктов.