В Казани планируется строительство еще 12 снегоплавильных пунктов

В Казани к семи уже работающим снегоплавильным пунктам могут добавиться еще 12. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Я хочу, чтобы вы услышали цифру: ежедневно из Казани вывозится 9 тыс. тонн снега. Это огромный объем. Вы видели, наверное, в соцсетях очереди самосвалов на снегоплавилки. В эту зиму в Казани снегоплавильные пункты работают с тройной и четверной перегрузкой», — обратился к зрителям он.

Новые снегоплавильные пункты необходимы столице Татарстана, так как растет убираемая площадь. «Когда я начинал работать мэром, мы убирали 12 млн квадратных метров площадей дорог. Сегодня это 22 млн. Только за последние десять лет мы приросли на 50%, это большой объем. 22 млн квадратных метров — это 1966 километров — расстояние от Казани до Варшавы. Вы можете представить, что после каждого снегопада наши дорожники убирают трассу от Казани до Варшавы?» — заявил Метшин.

Также в Казань должны поступить 55 новых единиц снегоуборочной техники, добавил он.