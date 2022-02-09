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Ру Тат
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Строительство
9 февраля 2022  16:50
Эльза Кузнецова

В Казани планируется строительство еще 12 снегоплавильных пунктов

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В Казани к семи уже работающим снегоплавильным пунктам могут добавиться еще 12. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Я хочу, чтобы вы услышали цифру: ежедневно из Казани вывозится 9 тыс. тонн снега. Это огромный объем. Вы видели, наверное, в соцсетях очереди самосвалов на снегоплавилки. В эту зиму в Казани снегоплавильные пункты работают с тройной и четверной перегрузкой», — обратился к зрителям он.

Новые снегоплавильные пункты необходимы столице Татарстана, так как растет убираемая площадь. «Когда я начинал работать мэром, мы убирали 12 млн квадратных метров площадей дорог. Сегодня это 22 млн. Только за последние десять лет мы приросли на 50%, это большой объем. 22 млн квадратных метров — это 1966 километров — расстояние от Казани до Варшавы. Вы можете представить, что после каждого снегопада наши дорожники убирают трассу от Казани до Варшавы?» — заявил Метшин.

Также в Казань должны поступить 55 новых единиц снегоуборочной техники, добавил он.

#уборка снега #уборка снега в казани
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